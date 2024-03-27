На Днепропетровщине из огненной ловушки спасли маленького ежика: не сжигайте сухостой

Каждая жизнь важна!

К сожалению, с потеплением в Украине значительно участились возгорания в экосистемах. Только за сутки 26 марта спасатели Днепропетровщины 24 раза привлекались на ликвидацию возгораний на открытых территориях. Огонь уничтожил более 20 гектаров сухой растительности. Самые масштабные пожары возникли в Днепре, Синельниковском и Каменском районах.

Всего же с начала года в экосистемах Украины возникло более 6,2 тыс. пожаров на 3,7 тыс. га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

От необдуманных действий людей страдают и животные. Этот маленький ежик пытался убежать от огня — горела сухая растительность и, видимо, его дом!

Пожар произошел в Кривом Роге. Спасатели, прибывшие на место происшествия, вовремя увидели животное и вынесли из огненной ловушки!

Помните: сжигание сухой растительности представляет опасность не только для людей и их домов, но и для флоры и фауны! Кроме того, за сжигание сухостоя предусмотрена админответственность в виде штрафов от 3060 грн до 6120 грн, — добавили в ГСЧС.

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге щенок неделю просидел в глубоком колодце.

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