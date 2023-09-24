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На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли мужчину

Сегодня 09:53
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Сегодня ночью спасателям города Павлоград поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Чрезвычайная ситуация произошла на ул. Строительный город Павлоград.

На месте выяснилось, что горит балкон на первом этаже пятиэтажного дома.

Пожарные спасли мужчину 1938 года рождения, с предварительным диагнозом опеки лица II степени.

От госпитализации пострадавший отказался. Пожар был потушен за полчаса, огнем уничтожено имущество и повреждена отделка балкона.

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