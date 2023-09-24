На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Чрезвычайная ситуация произошла на ул. Строительный город Павлоград.
На месте выяснилось, что горит балкон на первом этаже пятиэтажного дома.
Пожарные спасли мужчину 1938 года рождения, с предварительным диагнозом опеки лица II степени.
От госпитализации пострадавший отказался. Пожар был потушен за полчаса, огнем уничтожено имущество и повреждена отделка балкона.
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