На Днепропетровщине «ютубер» призывал ВСУ сложить оружие

В Днепропетровской области будут судить мужчину, который в соцсети призывал ВСУ сложить оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По данным следствия, мужчина в течение апреля-мая 2022 года использовал собственный аккаунт в социальной сети видеохостинга «YouTube». Там он опубликовал видеоролики, в которых призывал военнослужащих ВСУ сложить оружие и угрожал военным массовыми жестокими убийствами. Кроме этого, на одной из видеозаписей была информация о местонахождении военнослужащих ВСУ.

Во время обысков у него изъяли 2 гранаты, 5 артснарядов и еще 10 килограммов каннабиса. Подозреваемый был арестован, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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