На Днепропетровщине выпало рекордное в Украине количество снега: сколько сантиметров навалило и где

По информации Укргидрометцентра, больше всего первое дыхание зимы почувствовали жители Днепропетровщины и Харьковщины. Как подсчитали синоптики, на метеостанции Чаплино зафиксировали 18-сантиментровую высоту снежного покрова. Далее в рекордсменах — Кобеляки Полтавской области, где выпало 17 см снега, не отстает также Кривой Рог с показателем в 15 см.
Не обошло стороной также Запорожскую область, Сумскую, Полтавскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Черкасскую, Донетчину, Крым и весь западный регион Украины, отмечают в Укргидрометцентре.
В целом, снежный циклон задел юго-восточные области Украины.
В Днепре рекордов не побили, но снега насыпало немало – 9 см. Чуть больше насыпало в Губинихе, Новомосковского района и в Синельниково – по 10 см.
Что касается погоды в дальнейшем, то к среде, 22 ноября, снега не будет. Правда, ожидаются достаточно значительные для последнего осеннего месяца морозы – до -3. Потеплеет на выходных, когда в Украину приедет новый дождливый циклон.
Напомним, в Днепре за последние сутки резко увеличилось количество ДТП. Все из-за немалого снега, который выпал вчера вечером. Были проблемы также с общественным транспортом – на остановках выстроились огромные очереди.
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