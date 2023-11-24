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На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар: погиб человек

Сегодня 09:34
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Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Новости Днепра про На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар: погиб человек

Сегодня ночью на линию «101» сообщили о масштабном пожаре на улице Шевченко поселка Львов Криворожского района.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К сожалению, во время ликвидации возгорания ГСЧС-ники обнаружили тело человека (данные устанавливаются)

К тушению пожара привлекли 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в пожаре погиб человек. 

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