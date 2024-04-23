На Днепропетровщине временно ограничат движение транспорта по автодороге М-30: маршрут объезда

Напомним, ранее мы писали, как в Днепре сегодня работает общественный транспорт.

Будьте внимательны и планируйте свои маршруты через этот участок заранее, — добавили в полиции.

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

27 и 28 апреля в связи с ремонтом железнодорожного переезда в районе села Божедаровка Каменского района вводится временное ограничение движения транспорта по автодороге М-30.

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