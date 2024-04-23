На Днепропетровщине временно ограничат движение транспорта по автодороге М-30: маршрут объезда

27 и 28 апреля в связи с ремонтом железнодорожного переезда в районе села Божедаровка Каменского района вводится временное ограничение движения транспорта по автодороге М-30.
Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.
Будьте внимательны и планируйте свои маршруты через этот участок заранее, — добавили в полиции.
Рекомендуемый маршрут объезда смотрите на ситуационной схеме:
Напомним, ранее мы писали, как в Днепре сегодня работает общественный транспорт.
Читайте также:
Автор:
Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.
Информация еще уточняется.
В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.
Артефакты, которым 8000 лет пытались переправить из Кривого Рога в…
Для профилактики рака груди и других заболеваний женщинам рекомендуется ежегодно делать процедуру маммографии. В Украине сделать ее можно бесплатно.
Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.
Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в свое имение в нижней части города переехал отставной есаул козацького войска Лазарь Глоба. После его смерти имение было продано сначала суконной фабрики, а потом было отдано в казенное владение и…
Информация еще уточняется.
Полезная информация!
В Днепре третий год не будут открывать официальные пляжи.
Снять дом в Днепре можно в среднем за 10 тыс грн, но есть варианты от 2 до 16 тыс грн в месяц. Дополнительно придется оплачивать также коммунальные услуги. Часто в дворах таких домов есть возможность ставить авто или обустроить небольшой…
В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.
Артефакты, которым 8000 лет пытались переправить из Кривого Рога в США в посылке.
В сети показали фото Соборной площади, когда на ней еще сажали огороды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!