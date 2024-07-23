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  • На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей

На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей

Сегодня 16:07
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Под ударом находился детский дом семейного типа.

Новости Днепра про На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей

Утром 23 июля в Никопольщине обстреляли частный дом. В 11:30 стало известно о раненых в Марганце – троих детях. В результате удара дроном-камикадзе осколочные поражения получили два парня 14 лет и один – 13-летний.

Позже в полиции сообщили, что армия РФ ударила дроном-камикадзе по дому семейного типа в Марганце, где живет 12 детей.

Попадание пришлось в крышу. На момент прилета внутри находились два парня 14 лет и один 13-летний. К сожалению, все они были ранены вражеским железом. Другие дети, воспитывающиеся в семье, не пострадали – они находились в другом помещении.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские. Продолжается документирование военного преступления, которое совершили оккупанты против мирного населения Никопольщины.

Новости Днепра про На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей

Новости Днепра про На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей

Новости Днепра про На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей

Новости Днепра про На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей

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Новости Днепра про На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детейУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детейРусский

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