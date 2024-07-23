На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей

Под ударом находился детский дом семейного типа.

Утром 23 июля в Никопольщине обстреляли частный дом. В 11:30 стало известно о раненых в Марганце – троих детях. В результате удара дроном-камикадзе осколочные поражения получили два парня 14 лет и один – 13-летний.

Позже в полиции сообщили, что армия РФ ударила дроном-камикадзе по дому семейного типа в Марганце, где живет 12 детей.

Попадание пришлось в крышу. На момент прилета внутри находились два парня 14 лет и один 13-летний. К сожалению, все они были ранены вражеским железом. Другие дети, воспитывающиеся в семье, не пострадали – они находились в другом помещении.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские. Продолжается документирование военного преступления, которое совершили оккупанты против мирного населения Никопольщины.

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