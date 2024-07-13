На Днепропетровщине враг направил дроны по спасателям: есть пострадавший

В Днепропетровской области враг направил дроны по спасателям.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Пожарные тушили пожар в селе Капуловка Покровской сельской территориальной общины Никопольского района. Днем здесь загорелась сухая трава.

На место направлены работники местной пожарной команды и пожарные-спасатели города Никополь. Во время тушения враг направил дроны-камикадзе по спасателям, — говорится в сообщении ГСЧС.

В результате атаки получил ранения работник местной пожарной команды. Также поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Сегодня мы писали о том, что в небе над Днепром сбили вражеский беспилотник.

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