На Днепропетровщине возобновили движение две популярные электрички

Так, пригородный поезд № 6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево отправляется со ст. Кривой Рог-Главный в 06:31 и прибывает на станцию Верховцево в 08:53. Пригородный поезд и №6415 Верховцево – Кривой Рог-Главный отправляется со ст. Верховцево в 09:38 и прибывает в ст. Кривой Рог-Главный в 12:49.
Об этом сообщили на странице Приднепровской железной дороги в Facebook.
С подробным расписанием электричек и остальных пригородных поездов, курсирующих на Приднепровской железной дороге, можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала и информационных досках на вокзалах и станциях.
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