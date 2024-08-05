На Днепропетровщине возобновили движение две популярные электрички

Сегодня, 5 августа, возобновили движение двух пригородных поездов между станциями Кривой Рог и Верховцево.

Так, пригородный поезд № 6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево отправляется со ст. Кривой Рог-Главный в 06:31 и прибывает на станцию ​​Верховцево в 08:53. Пригородный поезд и №6415 Верховцево – Кривой Рог-Главный отправляется со ст. Верховцево в 09:38 и прибывает в ст. Кривой Рог-Главный в 12:49.

Об этом сообщили на странице Приднепровской железной дороги в Facebook.

С подробным расписанием электричек и остальных пригородных поездов, курсирующих на Приднепровской железной дороге, можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала и информационных досках на вокзалах и станциях.

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