На Днепропетровщине возле Токовского водопада выгорел большой участок экосистемы

На Днепропетровщине от чрезвычайной жары и халатности людей страдают природные объекты.

Несколько дней назад возле Токовского водопада на Днепропетровщине заметили огромный участок, пострадавший от огня.

Об этом сообщил администратор группы «Природа Криворожья» Анатолий Сальник в Facebook.

Мужчина опубликовал видео, на котором видны черные следы от пожара в экосистеме у Токовского водопада. Судя по кадрам, огонь охватил большую площадь. Анатолий Сальник предположил, что причина возгорания – небрежность людей. К таким последствиям могла также привести высокая температура воздуха.

“Водопад на Токовских гранитах, несколько дней назад. Ужасно! Что же вы «люди» делаете, — написал Анатолий Сальник.

Токовский водопад – это гидрологическая памятка природы местного значения. Там находятся каскад водопадов (порогов) на реке Каменце, которая является притоком Базавлука. Протяженность водопада – около 30 метров.

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