На Днепропетровщине возле Токовского водопада выгорел большой участок экосистемы

Несколько дней назад возле Токовского водопада на Днепропетровщине заметили огромный участок, пострадавший от огня.
Об этом сообщил администратор группы «Природа Криворожья» Анатолий Сальник в Facebook.
Мужчина опубликовал видео, на котором видны черные следы от пожара в экосистеме у Токовского водопада. Судя по кадрам, огонь охватил большую площадь. Анатолий Сальник предположил, что причина возгорания – небрежность людей. К таким последствиям могла также привести высокая температура воздуха.
“Водопад на Токовских гранитах, несколько дней назад. Ужасно! Что же вы «люди» делаете, — написал Анатолий Сальник.
Токовский водопад – это гидрологическая памятка природы местного значения. Там находятся каскад водопадов (порогов) на реке Каменце, которая является притоком Базавлука. Протяженность водопада – около 30 метров.
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