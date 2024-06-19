На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужа

В Каменском районе во время конфликта женщина нанесла собственному мужу тяжелые телесные повреждения.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

Событие произошло 16 июня около десяти часов вечера в одном из поселков Каменского района. По месту жительства между мужчиной и его супругой возникла ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила им в живот мужа.

Потерпевшего госпитализировали.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 121 (преднамеренное телесное повреждение) УК Украины.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время застолья мужчина набросился с ножом на товарища.

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