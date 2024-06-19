Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужа

Сегодня 10:46
просмотров

В Каменском районе во время конфликта женщина нанесла собственному мужу тяжелые телесные повреждения.

Новости Днепра про На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужа

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

Событие произошло 16 июня около десяти часов вечера в одном из поселков Каменского района. По месту жительства между мужчиной и его супругой возникла ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила им в живот мужа.

Новости Днепра про На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужа

Потерпевшего госпитализировали.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 121 (преднамеренное телесное повреждение) УК Украины.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время застолья мужчина набросился с ножом на товарища.

Читайте також:

Новости Днепра про На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании
    Новости Днепра
    Сегодня 10:17
    На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании

    На Днепропетровщине сообщили о подозрении горе-минеру.

    На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина
    Новости Днепра
    Сегодня 08:39
    На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина

    В Никополе женщина погибла в собственном доме.

    В Днепровском районе есть пострадавший из-за ночной атаки дронов
    Новости Днепра
    Вчера 19:21
    В Днепровском районе есть пострадавший из-за ночной атаки дронов

    Из-за ночной атаки Днепровского района пострадавший.

    Подросток из Каменского зарабатывал на фейковом минировании школ, выдавая себя за других людей
    Новости Днепра
    Вчера 14:20
    Подросток из Каменского зарабатывал на фейковом минировании школ, выдавая себя за других людей

    Несовершеннолетнего предпринимателя разоблачили правоохранители.

    Последние новости

    Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы
    Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы

    Надувные матрасы обошлись мужчинам в 4,5 тысячи долларов.

    Сегодня 10:44
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании
    На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании

    На Днепропетровщине сообщили о подозрении горе-минеру.

    Сегодня 10:17
    1
    просмотров
    Как выглядел аэропорт в Днепре 60 лет назад: уникальное фото
    Как выглядел аэропорт в Днепре 60 лет назад: уникальное фото

    В сети распространили уникальное фото.

    Сегодня 09:50
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина
    На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина

    В Никополе женщина погибла в собственном доме.

    Сегодня 08:39
    1
    просмотров
    В Днепре в сквере Янгеля снова орудуют вандалы
    В Днепре в сквере Янгеля снова орудуют вандалы

    Горе-художники в очередной раз показали свои "шедевры" на объектах местной инфраструктуры.

    Сегодня 08:12
    3
    просмотров
    Где в Днепре 19 июня не будет света с утра до вечера: адреса
    Где в Днепре 19 июня не будет света с утра до вечера: адреса

    Сегодня некоторым жителям Днепра отключат свет на весь день.

    Сегодня 07:09
    4
    просмотров
    Погода на 19 июня: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 19 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»
    В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»

    Это на время.

    Вчера 21:59
    7
    просмотров
    Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь
    Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь

    В Днепре ищут пропавшего мужчину.

    Вчера 21:26
    4
    просмотров
    В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)
    В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)

    В Днепре заметили мужчину, который гулял с привязанным к себе деревом.

    Вчера 20:39
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх