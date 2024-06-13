На Днепропетровщине во время ссоры мужчина до смерти избил знакомого

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Событие произошло в селе Преображенка. 10 июня около 06:40 в полицию поступило сообщение о преступлении.
Во время общения между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость сильно избил хозяина дома. От полученных травм потерпевший скончался, — говорится в публикации.
Правоохранители прибыли на место, установили личность нападающего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине женщина во время ссоры зарезала собственного мужа.
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