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На Днепропетровщине во время пожара пострадала женщина

Сегодня 09:24
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В Синельниковском районе воспламенилось хозяйственная постройка.

Новости Днепра про На Днепропетровщине во время пожара пострадала женщина

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Вчера, 11 июня, вечером в спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре на улице Южная в поселке Чаплино Синельниковского района.

По прибытии спасателей на место происшествия выяснилось, что горит хозяйственная постройка на территории частного дома.

В результате пожара пострадала женщина 1962 года рождения — получила ожоги верхних конечностей. Ее госпитализировали.

Возгорание успешно ликвидировали.

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