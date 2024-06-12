На Днепропетровщине во время пожара пострадала женщина

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Вчера, 11 июня, вечером в спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре на улице Южная в поселке Чаплино Синельниковского района.
По прибытии спасателей на место происшествия выяснилось, что горит хозяйственная постройка на территории частного дома.
В результате пожара пострадала женщина 1962 года рождения — получила ожоги верхних конечностей. Ее госпитализировали.
Возгорание успешно ликвидировали.
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