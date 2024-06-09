На Днепропетровщине при ликвидации пожара пожарные обнаружили тело человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Информация о пожаре поступила в Службу спасения сегодня, 9 июня, в 16.30.
На улице Троицкой Южного района Каменского произошло возгорание дачного дома.
По прибытию к месту происшествия спасатели приступили к тушению пожара. Горела крыша дома и имущество внутри на общей площади 60 кв. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело человека. Данные устанавливаются, — говорится в сообщении спасателей.
Пожар был потушен за 1 час. На месте работали 11 спасателей.
Сегодня мы писали о том, что в Никопольском районе спасатели потушили горящий микроавтобус.
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