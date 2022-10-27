На Днепропетровщине во время движения загорелся грузовик

В среду, 26 октября, в 16:57 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Центральной поселка Царичанка.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия выехали спасатели. Прибыв, они установили, что во время движения загорелся грузовик «Mercedes-Benz ATEGO 1823».

Пожар локализовали в 17:25 и ликвидировали в 17:50.

Огонь повредил грузовик на площади 10 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в центре города загорелся частный дом.

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