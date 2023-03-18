На Днепропетровщине во время движения загорелся автомобиль: пострадал 79-летний водитель

Водителя, 1944 года рождения, еще до прибытия работников ГСЧС госпитализировали с ожогами в больницу на «скорой».

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что огнем полностью охвачена легковушка. Возгорание произошло во время движения. Чрезвычайники немедленно приступили к тушению пожара.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» примерно в 13:50, пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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