На Днепропетровщине во время движения вспыхнул Mercedes: детали от ГСЧС

К тушению пожара привлекли 6 спасателей.

19 марта в 20:27 на линию «101» сообщили о возгорании автомобиля на улице Центральной села Маломихайловка Синельниковского района.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что во время движения загорелся легковой автомобиль Mercedes-Benz Vito. Площадь пожара составила 5 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В 21:01 пламя ликвидировали. Погибших и травмированных нет.

К тушению пожара привлекли 6 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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