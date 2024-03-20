На Днепропетровщине во время движения вспыхнул Mercedes: детали от ГСЧС

19 марта в 20:27 на линию «101» сообщили о возгорании автомобиля на улице Центральной села Маломихайловка Синельниковского района.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что во время движения загорелся легковой автомобиль Mercedes-Benz Vito. Площадь пожара составила 5 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В 21:01 пламя ликвидировали. Погибших и травмированных нет.
К тушению пожара привлекли 6 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что житель Кривого Рога, убив жену, ударил себя ножом в живот, чтобы запутать полицию.
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