На Днепропетровщине во дворе сдетонировал вражеский боеприпас: медики рассказали, как спасали 12-летнего пострадавшего

В субботу, 23 сентября, в Никопольском районе произошла ужасная трагедия: во дворе частного дома сдетонировал вражеский боеприпас. Пострадал 12-летний мальчик. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
По его словам, боеприпас перед этим дети где-то нашли и принесли домой.
Позже медики рассказали, как спасали пострадавшего.
Как сообщила медик Валентина Шпонька, на линию «103» поступил вызов относительно травмирования 12-летнего мальчика из-за взрыва неизвестного предмета. На вызов немедленно выехала скорая. Прибыв на место, медики увидели во дворе огромную воронку, выбитые двери и окна. Испуганные родители держали на руках своего травмированного сына.
У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму: открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану лобного участка головы, осколочные ранения обеих нижних конечностей, ожоги верхних и нижних конечностей.
Пострадавшему сделано обезболивание, обработаны раны и наложены повязки, проводилась инфузионная терапия во время транспортировки в Никопольскую городскую больницу. Бригада ЭМП сделала все, чтобы спасти жизнь ребенка, за что ей большое спасибо, – отметила Валентина.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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