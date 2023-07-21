Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живое

На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живое

Сегодня 12:33
просмотров

До марта 2021 года это растение было в Красной книге Украины, но его оттуда изъяли.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живое

Недавно житель Кривого Рога Александр Вартоха в ФБ-группе «Природа Криворожья» опубликовал фото, на котором изображено загадочное водяное растение. Мужчина поинтересовался, что это такое.

Кто знает, что это растет в реке? – спросил он.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живое

Ему ответили, что это водяной орех (Trapa natans).

Новости Днепра про На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живое

Отметим, водяной орех – это реликтовое лиственное однолетнее травянистое водное растение, распространенное в водоемах (озерах, прудах, поймах рек, мелководьях речных пойм, болотах). Имеет несколько названий: чёртов орех, водяной каштан, чилим, рогульник плавающий и т.д.

Родиной водяного ореха является территория южных регионов Евразии и Африки. Особо популярен водяной орех в Китае, где в течение нескольких тысячелетий он употребляется как полезный, вкусный и диетический продукт, а также используется народной медициной как лечебное средство.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живое

В Украине это растение стало разрастаться более 10 лет назад. Водяной орех покрыл сплошным зеленым ковром огромные площади акватории. Он уничтожает кислород в воде, мешает нереститься и вытесняет все живое. В результате распространения растения начала гибнуть рыба, а некоторые места стали непроходимыми для судов.

Бороться с реликтовым, но вредным растением, которое разрастается каждым летом и съедает все больше площадей водоемов, мешала Красная книга. Поэтому в марте 2021 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов изъяло из Красной книги Украины водяной орех.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живое

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живоеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живоеРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре судили военного, расстрелявшего своего товарища
Новости Днепра
Сегодня 13:06
В Днепре судили военного, расстрелявшего своего товарища

В Днепре объявили приговор военному, расстрелявшему своего товарища.

ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома
Новости Днепра
Сегодня 12:49
ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

В Днепре большое количество улиц, которые существовали со дня основания…

В Днепре на ряде автобусных маршрутов произошли изменения: как будет ездить транспорт
Новости Днепра
Сегодня 11:31
В Днепре на ряде автобусных маршрутов произошли изменения: как будет ездить транспорт

В Днепре некоторые автобусы будут временно ездить по другому маршруту.

В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист
Новости Днепра
Сегодня 10:49
В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист

В Днепре скончался журналист Михаил Арошенко.

Последние новости

В Днепре судили военного, расстрелявшего своего товарища
В Днепре судили военного, расстрелявшего своего товарища

В Днепре объявили приговор военному, расстрелявшему своего товарища.

Сегодня 13:06
3
просмотров
ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома
ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

В Днепре большое количество улиц, которые существовали со дня основания города. Но сегодня их внешний вид кардинально отличается от того, как они выглядели еще 30-40 лет назад. Одна из таких улиц – это Екатеринославский бульвар. Свое название он получил только…

Сегодня 12:49
1
просмотров
Укрзализныця блокирует некоторых пользователей: в чем причина
Укрзализныця блокирует некоторых пользователей: в чем причина

Укрзализныця может ограничить доступ к покупке билетов для некоторых клиентов.

Сегодня 12:08
3
просмотров
В Днепре на ряде автобусных маршрутов произошли изменения: как будет ездить транспорт
В Днепре на ряде автобусных маршрутов произошли изменения: как будет ездить транспорт

В Днепре некоторые автобусы будут временно ездить по другому маршруту.

Сегодня 11:31
6
просмотров
Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко
Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко

Важная информация!

Сегодня 11:06
8
просмотров
В маршрутке Днепр-Запорожье умер мужчина: стало плохо
В маршрутке Днепр-Запорожье умер мужчина: стало плохо

Недавно в маршрутке Днепр-Запорожье произошел ужасный инцидент - умер пожилой мужчина.

Сегодня 10:49
3
просмотров
В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист
В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист

В Днепре скончался журналист Михаил Арошенко.

Сегодня 10:49
5
просмотров
Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября
Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября

Представители ГумДепа Днепра рассказали, откроются ли в городе детские сады.

Сегодня 10:16
11
просмотров
В Днепре парализовало Центральный мост: образовалась километровая пробка
В Днепре парализовало Центральный мост: образовалась километровая пробка

Лучше выбрать другой маршрут!

Сегодня 09:48
11
просмотров
В центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО)
В центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО)

Вот почему техосмотр важен!

Сегодня 09:28
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх