На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живое

До марта 2021 года это растение было в Красной книге Украины, но его оттуда изъяли.

Недавно житель Кривого Рога Александр Вартоха в ФБ-группе «Природа Криворожья» опубликовал фото, на котором изображено загадочное водяное растение. Мужчина поинтересовался, что это такое.

Кто знает, что это растет в реке? – спросил он.

Ему ответили, что это водяной орех (Trapa natans).

Отметим, водяной орех – это реликтовое лиственное однолетнее травянистое водное растение, распространенное в водоемах (озерах, прудах, поймах рек, мелководьях речных пойм, болотах). Имеет несколько названий: чёртов орех, водяной каштан, чилим, рогульник плавающий и т.д.

Родиной водяного ореха является территория южных регионов Евразии и Африки. Особо популярен водяной орех в Китае, где в течение нескольких тысячелетий он употребляется как полезный, вкусный и диетический продукт, а также используется народной медициной как лечебное средство.

В Украине это растение стало разрастаться более 10 лет назад. Водяной орех покрыл сплошным зеленым ковром огромные площади акватории. Он уничтожает кислород в воде, мешает нереститься и вытесняет все живое. В результате распространения растения начала гибнуть рыба, а некоторые места стали непроходимыми для судов.

Бороться с реликтовым, но вредным растением, которое разрастается каждым летом и съедает все больше площадей водоемов, мешала Красная книга. Поэтому в марте 2021 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов изъяло из Красной книги Украины водяной орех.

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