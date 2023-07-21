На Днепропетровщине в водоемах заметили реликтовое растение, которое убивает все живое

Недавно житель Кривого Рога Александр Вартоха в ФБ-группе «Природа Криворожья» опубликовал фото, на котором изображено загадочное водяное растение. Мужчина поинтересовался, что это такое.
Кто знает, что это растет в реке? – спросил он.
Ему ответили, что это водяной орех (Trapa natans).
Отметим, водяной орех – это реликтовое лиственное однолетнее травянистое водное растение, распространенное в водоемах (озерах, прудах, поймах рек, мелководьях речных пойм, болотах). Имеет несколько названий: чёртов орех, водяной каштан, чилим, рогульник плавающий и т.д.
Родиной водяного ореха является территория южных регионов Евразии и Африки. Особо популярен водяной орех в Китае, где в течение нескольких тысячелетий он употребляется как полезный, вкусный и диетический продукт, а также используется народной медициной как лечебное средство.
В Украине это растение стало разрастаться более 10 лет назад. Водяной орех покрыл сплошным зеленым ковром огромные площади акватории. Он уничтожает кислород в воде, мешает нереститься и вытесняет все живое. В результате распространения растения начала гибнуть рыба, а некоторые места стали непроходимыми для судов.
Бороться с реликтовым, но вредным растением, которое разрастается каждым летом и съедает все больше площадей водоемов, мешала Красная книга. Поэтому в марте 2021 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов изъяло из Красной книги Украины водяной орех.
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