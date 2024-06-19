На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.
Вчера вечером, около 22:27, в специализацию Службы спасения поступило сообщение о том, что в Никополе на улице Электрометаллургов из квартиры на пятом этаже идет дым.
После того, как на место прибыли чрезвычайники, выяснилось, что горит, однако, из квартир на пятом этаже девятиэтажного дома.Огонь охватил 8 кв. дома.
Во время ликвидации возгорания в горящей квартире сотрудники Службы спасения обнаружили женщину без сознания, говорится в сообщении.
Спасатели вынесли пострадавшую и передали медикам.
Сотрудники экстренной медицинской помощи констатировали смерть женщины 1944 года рождения.
Возгорание ликвидировали в 23:00.
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