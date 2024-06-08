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На Днепропетровщине в результате повторного обстрела пострадал спасатель

Сегодня 12:30
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У Нікопольському районі поранено рятувальника, який ліквідовував наслідки атаки.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате повторного обстрела пострадал спасатель

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Россияне с помощью дронов камикадзе атаковали Никопольский район. Из-за вражеских обстрелов загорелся автомобиль. Прибывшие на место вызова начали ликвидацию пожара и именно в этот момент враг коварно атаковал спасателей.Ранен начальник караула, — говорится в сообщении.

Капитана службы гражданской защиты госпитализировали в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Также информацию о ранении работника ГСЧС прокомментировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Покровской общине Никопольского района враг ранил спасателя. Когда огнеборцы приехали ликвидировать последствия предварительной атаки, ударил дроном повторно. 28-летний мужчина в больнице. Состояние тяжелое, — сказано в сообщении председателя ОВА.

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине уничтожили 2 шахеда.

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