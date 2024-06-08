На Днепропетровщине в результате повторного обстрела пострадал спасатель

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Россияне с помощью дронов камикадзе атаковали Никопольский район. Из-за вражеских обстрелов загорелся автомобиль. Прибывшие на место вызова начали ликвидацию пожара и именно в этот момент враг коварно атаковал спасателей.Ранен начальник караула, — говорится в сообщении.
Капитана службы гражданской защиты госпитализировали в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.
Также информацию о ранении работника ГСЧС прокомментировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Покровской общине Никопольского района враг ранил спасателя. Когда огнеборцы приехали ликвидировать последствия предварительной атаки, ударил дроном повторно. 28-летний мужчина в больнице. Состояние тяжелое, — сказано в сообщении председателя ОВА.
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