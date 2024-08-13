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На Днепропетровщине в результате обстрела погиб мужчина

Сегодня 20:04
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В больнице на Днепропетровщине скончался пострадавший из-за обстрела мужчина.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате обстрела погиб мужчина

В больнице скончался раненый в результате вечерних обстрелов Никопольщины. У 33-летнего мужчины было осколочное ранение грудной клетки, сообщил глава ОВА Лысак.

В Красногригорьевской общине, на которую пришлась эта атака, изуродовано более полудесятка частных домов и хозяйственное сооружение. Повреждены частное предприятие, автомобиль, линия электропередач.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате обстрела погиб мужчина

Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате обстрела погиб мужчина

Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате обстрела погиб мужчина

Напомним, в небе над Днепропетровщиной днем ​​13 августа был сбит беспилотник.

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