На Днепропетровщине в результате обстрела погиб мужчина

В больнице скончался раненый в результате вечерних обстрелов Никопольщины. У 33-летнего мужчины было осколочное ранение грудной клетки, сообщил глава ОВА Лысак.
В Красногригорьевской общине, на которую пришлась эта атака, изуродовано более полудесятка частных домов и хозяйственное сооружение. Повреждены частное предприятие, автомобиль, линия электропередач.
Напомним, в небе над Днепропетровщиной днем 13 августа был сбит беспилотник.
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