На Днепропетровщине в результате масштабного пожара в доме пострадал мужчина

В Криворожском районе горел частный дом.

На улице Степной поселка Гейковка Лозоватской сельской территориальной громады Криворожского района вчера, 13 августа, горел дом.

Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 14:50, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Чрезвычайники отправились на место происшествия, по прибытию установили, что возгорание произошло на территории частного домовладения – огонь охватил одноэтажное здание, хозяйственное сооружение и гараж.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

С места спасли пострадавшего мужчину 1957 года рождения. Его госпитализировали с предварительным диагнозом термические ожоги нижней конечности.

Пожар был ликвидирован. О причинах возгорания не сообщается.

Напомним, вчера ночью В Кривом Роге на фабрике произошел масштабный пожар, а днем ​​в Новомосковском районе горел лес.

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