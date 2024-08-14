На Днепропетровщине в результате масштабного пожара в доме пострадал мужчина

На улице Степной поселка Гейковка Лозоватской сельской территориальной громады Криворожского района вчера, 13 августа, горел дом.
Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 14:50, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Чрезвычайники отправились на место происшествия, по прибытию установили, что возгорание произошло на территории частного домовладения – огонь охватил одноэтажное здание, хозяйственное сооружение и гараж.
Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.
С места спасли пострадавшего мужчину 1957 года рождения. Его госпитализировали с предварительным диагнозом термические ожоги нижней конечности.
Пожар был ликвидирован. О причинах возгорания не сообщается.
Напомним, вчера ночью В Кривом Роге на фабрике произошел масштабный пожар, а днем в Новомосковском районе горел лес.
Читайте также:
Автор:
Правоохранители задержали подозреваемого.
Некоторые днепряне снова останутся без света.
В Новомосковском районе произошел лесной пожар.
Два предмета могут быть объединены в один курс.
Правоохранители задержали подозреваемого.
Некоторые днепряне снова останутся без света.
Хорошего дня, друзья!
В Новомосковском районе произошел лесной пожар.
Два предмета могут быть объединены в один курс.
СБУ предполагает, что в убийстве Фарион были причастны спецслужбы РФ.
В больнице на Днепропетровщине скончался пострадавший из-за обстрела мужчина.
В небе над Днепропетровщиной был сбит российский БпЛА.
В парке у ДНУ заметили свинью.
В 1920-х годах многие церкви в Днепре превратились в склады, амбары и музеи, аналогичная участь ждала и местные синагоги. Их превращали в жилые дома и общежития. Во многих из них до сих пор живут люди, либо же сдаются помещения в…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!