На Днепропетровщине в результате боевых действий произошел пожар на электроподстанции

В Днепропетровской области произошел пожар на электроподстанции.

В результате боевых действий возникло возгорание электроподстанции на Днепропетровщине, сообщили в Минэнерго. При этом отключались воздушные линии и обесточивались бытовые потребители. Возгорание уже ликвидировано.

Также из-за боевых действий обесточивалось 1,6 тысячи потребителей, к утру без напряжения остаются 370 потребителей.

Напомним, стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре.

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