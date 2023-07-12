На Днепропетровщине в реке утонул мужчина

Пожалуйста, берегите себя и своих родных!

Сегодня, 12 июля, в 12:14 на линию «101» поступило сообщение о том, что в селе Васильевка-на-Днепре Синельниковского района в реке Днепр обнаружено тело человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место прибыли спасатели. С помощью резиновой лодки они транспортировали тело погибшего к берегу и передали его работникам Национальной полиции.

К сожалению, это уже вторая смерть на воде в Днепропетровской области за сегодня. Ранее мы писали, что в областном центре в реке возле ресторана «Поплавок» обнаружили тело женщины. Что по этому поводу сказали в полиции – читайте здесь!

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