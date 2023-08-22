На Днепропетровщине в реке утонул мужчина: тело было в 10 метрах от берега

Пожалуйста, будьте осторожны на воде!

Сегодня, 22 августа, жители села Богуслав Павлоградского района заметили в реке Самара тело мужчины. Они вызвали на место спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:20.

ГСЧС-ники, прибыв на место, установили, что утопленник находится в 10 метрах от берега. Его достали и передали представителям Национальной полиции.

Личность погибшего установили – это местный житель 1977 года рождения.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле Амурского моста утонул 7-летний мальчик.

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