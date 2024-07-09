На Днепропетровщине в реке утонул 9-летний мальчик

Очередная трагедия на воде.

На Синельниковщине вчера, 8 июля, утонул 9-летний мальчик. В общей сложности с начала лета на водоемах области погибли четверо детей. И еще 18 взрослых. Больше всего – в Криворожском районе. Такие данные сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Из-за войны все общины области приняли решение – запретить посещать места массового отдыха на воде. Однако люди, пренебрегая предосторожностью, идут купаться в неустановленных местах.

Спасатели вместе с полицией регулярно проводят рейды. Объясняют – нарушение правил безопасности на воде приводит к беде. Прошу, прислушайтесь. Следите за малышами, берегите себя и своих близких, — заметил Лисак.

Напомним, на Днепропетровщине юноша утонул, когда пытался с другом переплыть реку.

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