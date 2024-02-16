На Днепропетровщине в пятницу прогремят два громких взрыва: детали

Сегодня, 16 февраля, в Кривом Роге в 11:00 и 14:00 прогремят взрывы. Но причин для паники нет – они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район), а в 14:00 – плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил он.
Однако, пожалуйста, внимательно относитесь к тревогам!
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