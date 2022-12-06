На Днепропетровщине в пруд утонул 36-летний мужчина

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, 6 декабря в пруду вблизи поселка Голубовка Новомосковского района нашли труп мужчины.
Прибывшие на место происшествия спасатели увидели на воде тело без признаков жизни. Погибший находится в 15 метрах от берега. С помощью лодки сотрудники ГСЧС доставили к берегу труп 36-летнего мужчины.
Тело погибшего передали полицейским.
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