На Днепропетровщине в пожаре погиб человек

Сегодня в 5:09 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Нагорная поселка Карнауховка Каменского района.
Спасатели прибыли на место. Там они выяснили, что горят вещи домашнего обихода и мебель внутри одноэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 70 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали в 07:00.
К сожалению, в доме ГСЧС-ники обнаружили обгоревшее тело человека.
К месту вызова привлекли 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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