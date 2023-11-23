На Днепропетровщине в пожаре погиб человек

Будьте осторожны с огнем!

Сегодня в 5:09 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Нагорная поселка Карнауховка Каменского района.

Спасатели прибыли на место. Там они выяснили, что горят вещи домашнего обихода и мебель внутри одноэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 70 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали в 07:00.

К сожалению, в доме ГСЧС-ники обнаружили обгоревшее тело человека.

К месту вызова привлекли 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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