На Днепропетровщине в квартире взорвался боеприпас: два человека погибли

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.
Взрыв произошел вчера, 13 июля, в городе Зеленодольск Криворожского района.
В квартире, где кроме 49-летнего владельца находились 50-летний мужчина и 47-летняя женщина, взорвался кассетный боеприпас. Оба мужчины погибли на месте. Известно, что у них оба были судимости, — говорится в сообщении.
Женщина выжила, ее госпитализировали в больницу.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ. Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.
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