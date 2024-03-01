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На Днепропетровщине в этом году будут бесплатно лечить бесплодие

Сегодня 14:41
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В этом году на Днепропетровщине появятся новые бесплатные медицинские услуги.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в этом году будут бесплатно лечить бесплодие

Так, Национальная служба здоровья Украины будет полностью оплачивать лечение бесплодия и медпомощь по трансплантации органов и стволовых клеток.

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета. По его словам, это новые пакеты программы медицинских гарантий-2024.

Отмечается, что пакеты предусматривают целый комплекс услуг, которые граждане могут получить бесплатно: необходимые исследования, диагностика и лечение, проведение трансплантации, обеспечение лекарственными средствами, обезболивание, психологическая поддержка.

Жители Днепропетровщины — взрослые и дети могут бесплатно получить услуги по лечению методом трансплантации в областной больнице им. Мечникова. А лечение методом стволовых клеток — в региональном центре семейного здоровья. В программе медицинских гарантий на 2024 год лечение бесплодия является одним из приоритетных направлений, ведь рождаемость в Украине падает не первый год, а полномасштабная война привела к ухудшению ситуации. В НСЗУ подал предложения на заключение договоров о предоставлении этой услуги наш региональный центр семейного здоровья. Несмотря на войну мы постоянно поддерживаем наши больницы, чтобы современные качественные медуслуги становились более доступными для наших людей, — отметил Лукашук.

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