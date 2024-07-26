На Днепропетровщине в частные руки планируют продать большой ГОК

В Украине снова стартует «большая приватизация». Вскоре планируют продать пять крупных объектов, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Речь идет об гостинице «Украина», имуществе крупнейшего производителя по добыче и обогащению титановых руд «Объединенная горно-химическая компания», а также об активах, принадлежавших подсанкционным лицам и по решению ВАКС переданы в собственность государства:
Ранее в Фонде госимущества уже анонсировали продажу Демуринского ГОКа.
Напомним, владельцем 100% капитала Демуринского ГОКа Фонд госимущества официально стал в конце марта 2023 года, после постановления Высшего антикоррупционного суда. Титановый карьер на Днепропетровщине конфисковали у компании, принадлежавшей российскому миллиардеру Михаилу Щелкову.
Демуринский горно-обогатительный комбинат – одно из ведущих горно-обогатительных предприятий в Украине, с 2006 года разрабатывает Волчанское комплексное россыпное титано-цирконовое месторождение в Днепропетровской области.
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