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На Днепропетровщине в частные руки планируют продать большой ГОК

Сегодня 13:52
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В Днепропетровской области продадут большой ГОК.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в частные руки планируют продать большой ГОК

В Украине снова стартует «большая приватизация». Вскоре планируют продать пять крупных объектов, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Речь идет об гостинице «Украина», имуществе крупнейшего производителя по добыче и обогащению титановых руд «Объединенная горно-химическая компания», а также об активах, принадлежавших подсанкционным лицам и по решению ВАКС переданы в собственность государства:

  • ведущий производитель газобетонных изделий ООО «Аэрок»;
  • разработчик титанового и циркониевого месторождения ООО «Демуринский ГОК»;
  • ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» – компания-владелец одного из крупнейших ТРЦ Киева «Ocean Plaza».

Ранее в Фонде госимущества уже анонсировали продажу Демуринского ГОКа.

Напомним, владельцем 100% капитала Демуринского ГОКа Фонд госимущества официально стал в конце марта 2023 года, после постановления Высшего антикоррупционного суда. Титановый карьер на Днепропетровщине конфисковали у компании, принадлежавшей российскому миллиардеру Михаилу Щелкову.

Демуринский горно-обогатительный комбинат – одно из ведущих горно-обогатительных предприятий в Украине, с 2006 года разрабатывает Волчанское комплексное россыпное титано-цирконовое месторождение в Днепропетровской области.

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