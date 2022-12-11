На Днепропетровщине утонул 55-летний рыбак

Утром 11 декабря полицейским поступило сообщение о том, что днем ранее на водоеме вблизи села Чернявщина Павлоградского района утонул рыбак.
Спасатели обследовали подводную акваторию водоема. На расстоянии 20 метров от берега и на глубине 8 метров чрезвычайники обнаружили 55-летнего утопленника.
Водолазы доставили тело погибшего на берег и передали представителям нацполиции.
Отметим, это уже не первый случай за последнее время, недавно в пруду утонул 70-летний дедушка.
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