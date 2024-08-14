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  • На Днепропетровщине угрожали расправой девушке, которая с другом осквернила могилу военнослужащего

На Днепропетровщине угрожали расправой девушке, которая с другом осквернила могилу военнослужащего

Сегодня 11:49
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В поселке Межевая на Днепропетровщине мужчины угрожали физической расправой 16-летней девушке, которая вместе с другом осквернила могилу погибшего военнослужащего.

Новости Днепра про На Днепропетровщине угрожали расправой девушке, которая с другом осквернила могилу военнослужащего

По сообщению местной жительницы, якобы военные в нетрезвом состоянии приехали ночью в дом, где живет 16-летняя девушка, и стали ей угрожать расправой. Полиция вовремя отреагировала, приехала на место происшествия и остановила мужчин.

Девушка была дома вместе с бабушкой. Последняя из-за угроз получила сердечный приступ. Об этом рассказала жительница поселка Межевая Валентина Мельник в Facebook, сообщает «ХД Днепр».

“Ночью к Ксении (девушки с видео) приезжали военные Робин Гуды, которые хотели совершить самосуд, ломая забор и ворота и требуя у бабушки отдать девушку для физической расправы!!!!!!! Благодаря вовремя отреагированной полиции и неравнодушным людям, горя не произошло (хотя я так не сказала бы, потому что у бабушки сердечный приступ, а Ксения даже не могу описать ее состояние) Люди, кто Вы?????? Почему вы решили, что имеете право совершать самосуд???? Побойтесь Бога, этот ребенок всего ответит, а вот вы отмоетесь ли????”, — написали Валентина Мельник.

Она добавила, что на мужчин будет открыто уголовное производство.

«На всех будет открыто уголовное производство, все были пьяны, агрессивны и несли угрозу жизни, и угрожали взорвать дом и расстреляют», — написала женщина.

Новости Днепра про На Днепропетровщине угрожали расправой девушке, которая с другом осквернила могилу военнослужащего

По поводу инцидента мы обратились за комментарием в полицию в Днепропетровской области. Там сообщили dnepr.info, что событие зарегистрировано. Сейчас полиция проводит проверку.

Напомним, в ночь на 9 августа в Синельниковском районе двое неизвестных, похожих на подростков, пытались сломать флаг Украины возле могилы на кладбище. Весь процесс, сопровождавшийся нецензурной бранью и смехом, был снят на видео, которое впоследствии распространилось в местных Telegram-каналах.

Правоохранители установили личности неизвестных. Вандалами оказались местные подростки – 16-летняя девушка и 15-летний парень. Их доставили в отделение полиции и опросили. За поругание над могилой полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Начато следствие.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине угрожали расправой девушке, которая с другом осквернила могилу военнослужащегоУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине угрожали расправой девушке, которая с другом осквернила могилу военнослужащегоРусский

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