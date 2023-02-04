На Днепропетровщине убило током 27-летнего водителя: его фура зацепила электропровод

Полиции стало об этом известно примерно в 16:12, передает «Информатор Днепр».
Известно, что водитель на фуре марки Scania привез отходы. Сбрасывая кузов, он он задел провод линии электросети, после чего кабина начала искриться.
В попытках спасти авто, водитель начал искать огнетушитель — прикоснулся к ручке двери кабины и был поражен током. Он погиб на месте. Тело 27-летнего мужчины направили на экспертизу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и детали случившегося.
Читайте также:
Автор:
Утром 2 февраля, выполняя боевое задание на Луганщине, погиб защитник…
В пятницу, 3 февраля, на улице Надежды Алексеенко в Днепре…
Администрация российского города Кремёнки Калужской области обратилась к мэру Днепра…
В субботу, 4 февраля, на улице Зеленая села Всесвятское Новомосковского…
Утром 2 февраля, выполняя боевое задание на Луганщине, погиб защитник из Днепра Павел Гаран.
В субботу, 4 февраля, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. В результате домой вернулось 116 украинских защитников.
В пятницу, 3 февраля, на улице Надежды Алексеенко в Днепре произошла авария. Водитель на автомобиле марки Jeep сбил на переходе двух девушек.
На следующей неделе Верховная Рада Украины продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Администрация российского города Кремёнки Калужской области обратилась к мэру Днепра Борису Филатову с предложением забрать демонтированные в городе памятники российским деятелям. Взамен граждане страны-агрессора предлагают предоставить днепрянам дрова.
В Литве объявили сбор на современные радары ПВО для Украины. За час с момента запуска литовцы пожертвовали на помощь нашей стране более 1 миллиона евро.
В субботу, 4 февраля, на улице Зеленая села Всесвятское Новомосковского района произошел пожар.
В Каменском Днепропетровской области с предприятия по изготовлению лакокрасочной продукции "ЗИП" уволили работника, который в 2020 году ушел защищать Украину от оккупантов в АТО. Таким образом руководство хотело сэкономить на выплате зарплаты сотруднику. Дело рассмотрели в суде.
В субботу, 4 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
На Днепропетровщине ночь на 4 февраля выдалась неспокойной. Оккупанты снова обстреляли Никопольский район.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!