На Днепропетровщине убило током 27-летнего водителя: его фура зацепила электропровод

В пятницу, 3 февраля, в селе Елизаветовка Днепропетровской области погиб 27-летний водитель, фура которого зацепила кузовом электропровод. Мужчину убило током.

Полиции стало об этом известно примерно в 16:12, передает «Информатор Днепр».

Известно, что водитель на фуре марки Scania привез отходы. Сбрасывая кузов, он он задел провод линии электросети, после чего кабина начала искриться.

В попытках спасти авто, водитель начал искать огнетушитель — прикоснулся к ручке двери кабины и был поражен током. Он погиб на месте. Тело 27-летнего мужчины направили на экспертизу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и детали случившегося.

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