На Днепропетровщине у реки Орель выбросили кучу мертвых свиней

В поселке на Днепропетровщине, в заброшенном здании у реки Орель, нашли мертвых свиней. Эту информацию распространяли в ТГ-каналах.
На месте работали правоохранители и работники Госпродпотребслужбы. Чтобы достать трупы животных, ждут чрезвычайников, пишет Суспільне.
Как только тушки свиней соберут – отправят на утилизацию. Для этого должны вырыть котлован, где сожгут и закопают мертвых животных. Причину смерти скота исследуют, как только примут пробы, рассказали представители Госпотребслужбы.
В случае если найдут африканскую чуму свиней, поселок будет на карантине. Пока там проведут мероприятия по обеззараживанию.
Читайте також:
Автор:
Днепр появился в украинском варианте популярной игры.
Следователи сообщили 30-летнему мужчине о подозрении.
В Днепропетровской области изменят названия железнодорожных станций и памятников природы.
Мужчину задержали украинские защитники в октябре 2023 года во время…
В Днепре и области отключат свет.
Новую фишинговую схему с петициями придумали мошенники.
Продолжается мобилизация в Украине на сегодняшний день, и Министерство обороны опубликовало информацию о том, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизационных мероприятиях и военной подготовке.
Днепр появился в украинском варианте популярной игры.
На 12 квартале обновили сквер.
В Днепре водитель нашел под капотом своего автомобиля чужую собаку.
В Украине, после того, как пациент получает электронный рецепт у профильного или семейного врача он может без посещения медучреждения получить его снова – для этого достаточно обратиться к доктору по телефону. Второй раз, дистанционно, рецепт выписывают тем, у кого есть…
В сторону Днепра пускали крылатую ракету.
Соседские войны в Днепре продолжаются.
Собаки маленьких пород — не только милые пушистые друзья, но и особенные питомцы, которые требуют внимательного отношения. Подобранный рацион должен положительно влиять на состояние шерсти, костей и зубов. Сбалансированное меню считается основой долгой и счастливой жизни любимцев.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!