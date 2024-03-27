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На Днепропетровщине у реки Орель выбросили кучу мертвых свиней

Сегодня 20:47
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В Днепропетровской области обнаружили кучу брошенных мертвых свиней.

Новости Днепра про На Днепропетровщине у реки Орель выбросили кучу мертвых свиней

В поселке на Днепропетровщине, в заброшенном здании у реки Орель, нашли мертвых свиней. Эту информацию распространяли в ТГ-каналах.

На месте работали правоохранители и работники Госпродпотребслужбы. Чтобы достать трупы животных, ждут чрезвычайников, пишет Суспільне. 

Как только тушки свиней соберут – отправят на утилизацию. Для этого должны вырыть котлован, где сожгут и закопают мертвых животных. Причину смерти скота исследуют, как только примут пробы, рассказали представители Госпотребслужбы.

В случае если найдут африканскую чуму свиней, поселок будет на карантине. Пока там проведут мероприятия по обеззараживанию.

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