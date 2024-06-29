На Днепропетровщине три женщины наладили незаконную реализацию алкоголя и табака

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Три женщины — 26, 41 и 51-летние, наладили незаконную реализацию контрафактных подакцизных алкогольных и табачных изделий в торговых объектах г. Каменское и Божедаровское территориальное общество, — сказано в сообщении правоохранителей.
Женщины продавали товар без официального разрешения, предварительно закупая алкоголь у своих доверенных лиц.
Полицейские изъяли 800 единиц табачных изделий и 90 литров алкогольной продукции и около 50 стеклянных бутылок без марок акцизного налога.
Экспертиза показала, что товар не отвечает необходимым нормам.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УКУ.
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