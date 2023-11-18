Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине три человека погибли, отравившись угарным газом

Сегодня 11:45
просмотров

На Днепропетровщине произошла ужасная трагедия в частном жилом доме, расположенном в пгт. Аулы Криничанского поселкового территориального общества.

Новости Днепра про На Днепропетровщине три человека погибли, отравившись угарным газом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

В Каменском районе обнаружены тела 3 человек: мужчины, 1986 года рождения, и двух женщин, 1981 и 1953 годов рождения, — говорится в сообщении чрезвычайников.

Признаков горения в доме не было. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом в результате неисправности твердотопливного котла.

Такие трагедии становятся возможны, когда в доме плохая вентиляция, закрыты окна и двери или неработающие трубы.

Головной симптом – головная боль. Человек чувствует головокружение, тошноту и сонливость.

Чтобы избежать самого страшного, нужно проверять газовые приборы, не закрывать вытяжку и приладить отдельный дымоход при использовании газовой колонки.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине три человека погибли, отравившись угарным газомУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине три человека погибли, отравившись угарным газомРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Запорожском направлении погиб Герой из Днепропетровщины Дмитрий Медведюк
Новости Днепра
Сегодня 10:59
На Запорожском направлении погиб Герой из Днепропетровщины Дмитрий Медведюк

На Запорожском направлении погиб Защитник Украины Медведюк Дмитрий Александрович, 1995…

Защитники неба ночью уничтожили БпЛА над Днепропетровщиной, — Лысак
Новости Днепра
Сегодня 09:53
Защитники неба ночью уничтожили БпЛА над Днепропетровщиной, — Лысак

Ночью украинские ВС уничтожили в небе над Днепропетровщиной вражеский БПЛА.

Помогите найти: в Днепре разыскивают 44-летнего Андрея Лебеда
Новости Днепра
Сегодня 08:55
Помогите найти: в Днепре разыскивают 44-летнего Андрея Лебеда

В Днепре разыскивают 44-летнего Андрея Лебеда, который перестал выходить на…

В Днепре у озера на Ломовском могут построить новый микрорайон с 12-ти 16-этажками
Новости Днепра
Вчера 22:06
В Днепре у озера на Ломовском могут построить новый микрорайон с 12-ти 16-этажками

В Днепре может быть построен новый микрорайон.

Последние новости

На Запорожском направлении погиб Герой из Днепропетровщины Дмитрий Медведюк
На Запорожском направлении погиб Герой из Днепропетровщины Дмитрий Медведюк

На Запорожском направлении погиб Защитник Украины Медведюк Дмитрий Александрович, 1995 г.р.

Сегодня 10:59
5
просмотров
Защитники неба ночью уничтожили БпЛА над Днепропетровщиной, — Лысак
Защитники неба ночью уничтожили БпЛА над Днепропетровщиной, — Лысак

Ночью украинские ВС уничтожили в небе над Днепропетровщиной вражеский БПЛА.

Сегодня 09:53
6
просмотров
Помогите найти: в Днепре разыскивают 44-летнего Андрея Лебеда
Помогите найти: в Днепре разыскивают 44-летнего Андрея Лебеда

В Днепре разыскивают 44-летнего Андрея Лебеда, который перестал выходить на связь с родными с 1 ноября.

Сегодня 08:55
3
просмотров
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 18 ноября
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 18 ноября

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В Днепре у озера на Ломовском могут построить новый микрорайон с 12-ти 16-этажками
В Днепре у озера на Ломовском могут построить новый микрорайон с 12-ти 16-этажками

В Днепре может быть построен новый микрорайон.

Вчера 22:06
5
просмотров
В Днепре на 12 квартале разрастается стихийный рынок
В Днепре на 12 квартале разрастается стихийный рынок

В Днепре на 12 квартале вдоль дороги разрастается стихийный рынок.

Вчера 21:24
8
просмотров
Некоторые товары из Великобритании запретили ввозить на территорию Днепра и области
Некоторые товары из Великобритании запретили ввозить на территорию Днепра и области

Грузы из Великобритании и Ирландии под запретом.

Вчера 20:46
5
просмотров
Взрывы в Кривом Роге 17 ноября: был ли «прилет»
Взрывы в Кривом Роге 17 ноября: был ли «прилет»

Днем 17 ноября в окрестностях Кривого Рога слышали взрыв.

Вчера 20:08
6
просмотров
В Никопольском районе пенсионер ударил свою соседку ножом в сердце
В Никопольском районе пенсионер ударил свою соседку ножом в сердце

В Никополе мужчина ударил ножом в грудь 62-летнюю женщину.

Вчера 19:25
4
просмотров
В Днепре снова прогнозируют ураганы: когда ветер будет сносить с ног
В Днепре снова прогнозируют ураганы: когда ветер будет сносить с ног

В Днепре объявили штормовое предупреждение.

Вчера 18:40
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх