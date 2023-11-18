На Днепропетровщине три человека погибли, отравившись угарным газом

На Днепропетровщине произошла ужасная трагедия в частном жилом доме, расположенном в пгт. Аулы Криничанского поселкового территориального общества.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

В Каменском районе обнаружены тела 3 человек: мужчины, 1986 года рождения, и двух женщин, 1981 и 1953 годов рождения, — говорится в сообщении чрезвычайников.

Признаков горения в доме не было. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом в результате неисправности твердотопливного котла.

Такие трагедии становятся возможны, когда в доме плохая вентиляция, закрыты окна и двери или неработающие трубы.

Головной симптом – головная боль. Человек чувствует головокружение, тошноту и сонливость.

Чтобы избежать самого страшного, нужно проверять газовые приборы, не закрывать вытяжку и приладить отдельный дымоход при использовании газовой колонки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: