На Днепропетровщине три человека погибли, отравившись угарным газом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
В Каменском районе обнаружены тела 3 человек: мужчины, 1986 года рождения, и двух женщин, 1981 и 1953 годов рождения, — говорится в сообщении чрезвычайников.
Признаков горения в доме не было. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом в результате неисправности твердотопливного котла.
Такие трагедии становятся возможны, когда в доме плохая вентиляция, закрыты окна и двери или неработающие трубы.
Головной симптом – головная боль. Человек чувствует головокружение, тошноту и сонливость.
Чтобы избежать самого страшного, нужно проверять газовые приборы, не закрывать вытяжку и приладить отдельный дымоход при использовании газовой колонки.
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