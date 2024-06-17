На Днепропетровщине тракторист случайно уничтожил древний курган

Тракторист местной агрофирмы случайно уничтожил курган.

На территории Павлоградского района Днепропетровской области частично уничтожен курган, являющийся древним захоронением и объектом культурного наследия. Об этом говорится в приговоре, обнародованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Известно, что в апреле 2024 года директор агрофирмы «Приволчанская» дал задачу трактористу вспахать земельный участок в селе Малоалександровка. Впрочем, часть земли нельзя было возделывать, поскольку это курган, имеющий охранный статус.

Несмотря на предупреждение, заступивший на вечернюю смену тракторист перепахал весь участок, включая курган с охранной зоной радиусом 20 метров, частично повредив и разрушив объект культурного наследия.

Глава СФГ «Эльдорадо», где работал тракторист, подал ходатайство о передаче обвиняемого на поруки трудовому коллективу, прося закрыть уголовное производство. В ходе судебного заседания ходатайство было удовлетворено, и тракторист был освобожден от уголовной ответственности.

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