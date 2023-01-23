На Днепропетровщине судили внука, требовавшего денег у своего дедушки: как его наказали

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.
Так, по данным следствия, внук требовал у своего дедушки деньги. Когда мужчина не согласился, родственник начал кричать и нецензурно высказываться в сторону пенсионера.
Дедушка обратился к правоохранителям. В суд внук не пришел. Дело квалифицировали как домашнее насилие.
Суд признал внука виновным по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП и назначил ему наказание в виде шрафа в размере 170 гривен. Также он оплатит судебный сбор в 536,8 гривен.
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