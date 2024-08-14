На Днепропетровщине судили мошенницу, которая предлагала в аренду фейковую квартиру

В Павлограде на Днепропетровщине судили квартирную мошенницу.

Об этом сообщается в материалах дела, рассматриваемого Павлоградским горрайонным судом.

В феврале 2024 года жительница Павлограда выложила на OLX информацию о квартире, которой не существует. Указала ее фейковый адрес в центре города, положительные характеристики и привлекательную цену – 8 тысяч гривен.

Вскоре у фейковой риелторки появился первый клиент. Мужчина заинтересовался жильем и согласился перечислить ей предоплату в размере 4 тыс. грн. После этого мошенница исчезла и перестала выходить на связь. Обманутый арендатор обратился в полицию и через некоторое время женщину разыскали.

На суде женщина оправдывалась тем, что и сама снимала жилье в Павлограде и ей и трем детям не хватало средств, поэтому решила пойти на обман.

Суд назначил женщине наказание в виде пробационного надзора сроком на 2 года.

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