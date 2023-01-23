На Днепропетровщине строят сказочное жилище хобитов с двухкомнатной норой и садом (ФОТО)

В селе Васильевка, расположенном в Новомосковском районе, строят хобитский поселок. Занимается обустройством сказочного пространства днепрянин Бесо Чилингарашвили. Он создал страницу в Facebook, где показывает весь процесс.
Строительство Hobbit Terra началось еще в 2020 году. Через два года удалось построить двухкомнатную хобитскую нору. Отмечается, что всю работу мужчина делает своими руками. Фундамент, арки и заполнение куполов кирпичом сделали еще в 2020 году. В 2022 году строительство почти остановилось, однако за этот год удалось обустроить маленький сад вблизи дома.
К домику уже подведена вода и даже электричество.
Вот так Hobbit Terra выглядит сейчас.
Для справки: хоббиты – один из вымышленных народов, обитавший в Средиземье в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина. Являются одними из центральных персонажей в цикле романов «Властелин колец», а также в повести-сказке «Гоббит, или Туда и Оттуда».
В зависимости от местности хоббиты живут в норах или наземных домах.
Норы являются традиционным жильем хоббитов, их выкапывают в невысоких холмах или склонах гор. Каждая нора имеет вид разветвленных углубляющихся в землю тоннелей. К норе ведет круглая дверь, такая же дверь находится и в самом доме, разделяя между собой комнаты, как жилые, так и хозяйственного назначения. Окна, круглые и глубоко посаженные, есть только в находящихся у входа комнатах. Помещение хоббитов, кроме собственно жилых комнат, содержит также ванные комнаты, гардеробы, кухни, столовые, погреба и множество воротничков, количество которых может отличаться в зависимости от знатности и богатства рода.
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Яна Юхименко
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