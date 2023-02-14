На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen и Skoda: один из автомобилей съехал в кювет и загорелся (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что столкнулись Volkswagen Golf и Skoda Fabia.
В результате аварии Skoda съехала в кювет и загорелась. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Отмечается, что пострадали два человека. Их госпитализировали.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
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