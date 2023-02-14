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  • На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen и Skoda: один из автомобилей съехал в кювет и загорелся (ФОТО)

На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen и Skoda: один из автомобилей съехал в кювет и загорелся (ФОТО)

Сегодня 11:59
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Сегодня, 14 февраля, в 07:34 на линию «101» сообщили, что на автодороге М-30 «Знаменка-Луганск-Изварино» недалеко от поселка Петропавловка произошла авария, в результате которой загорелся автомобиль.

Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen и Skoda: один из автомобилей съехал в кювет и загорелся (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что столкнулись Volkswagen Golf и Skoda Fabia.

В результате аварии Skoda съехала в кювет и загорелась. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen и Skoda: один из автомобилей съехал в кювет и загорелся (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen и Skoda: один из автомобилей съехал в кювет и загорелся (ФОТО)

Отмечается, что пострадали два человека. Их госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen и Skoda: один из автомобилей съехал в кювет и загорелся (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen и Skoda: один из автомобилей съехал в кювет и загорелся (ФОТО)Русский

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