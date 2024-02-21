На Днепропетровщине спасли лебедя, который примерз ко льду

Сегодня днем на линию «101» позвонили жители села Маломихайловка Синельниковского района. Они сообщили, что на водоеме лебедь примерз ко льду.
Спасатели прибыли на место. С помощью резиновой лодки они добрались до птицы, которая была в 100 метрах от берега, и освободили ее из ледяной ловушки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Спасенного лебедя ГСЧС-ники передали местным жителям.
К спасению крылатого красавца привлекли 4 спасателей и 1 единицу техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нуждается в помощи котик, которого избили и бросили умирать на пустыре.
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