На Днепропетровщине спасатели вытащили из-под бетонной плиты маленького щенка

Чрезвычайники снова спасли маленького щенка, застрявшего под бетонной плитой.

19 ноября на улице Героев Чернобыля в Покрове на территории частного домовладения щенок застрял под бетонной плитой.

Как отметили спасатели, обеспокоенные владельцы животного вызвали их для помощи.

По прибытии на место происшествия сотрудники Службы спасения установили, что животное находится под плитой и не может самостоятельно выбраться оттуда. Спасатели вытащили из-под плиты собаку и отпустили.

Жизни пушистика уже ничего не угрожает.

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