На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере

В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.

Как сообщили спасатели, в Каменском, что на Днепропетровщине, чрезвычайникам пришлось снимать бабушку с кондиционера.

Об этом работниках ГСЧС сообщили обеспокоенные соседи. Они рассказали, что на 4-м этаже многоэтажки, на кондиционере сидит пожилая женщина. Спасатели помогли бабушке спуститься на землю.

Позже женщина рассказала своим спасателям, что находилась на балконе квартиры на 4 этаже, наклонилась посмотреть вниз и вдруг оказалась на кондиционере.

Поблагодарив спасателей, женщина быстро пошла домой.

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