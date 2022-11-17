На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере

Как сообщили спасатели, в Каменском, что на Днепропетровщине, чрезвычайникам пришлось снимать бабушку с кондиционера.
Об этом работниках ГСЧС сообщили обеспокоенные соседи. Они рассказали, что на 4-м этаже многоэтажки, на кондиционере сидит пожилая женщина. Спасатели помогли бабушке спуститься на землю.
Позже женщина рассказала своим спасателям, что находилась на балконе квартиры на 4 этаже, наклонилась посмотреть вниз и вдруг оказалась на кондиционере.
Поблагодарив спасателей, женщина быстро пошла домой.
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Яна Юхименко
Автор:
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