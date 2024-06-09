На Днепропетровщине спасатели потушили горящий микроавтобус и хозяйственные постройки

В Днепропетровской области произошел серьезный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 8 июня около полуночи на улице Григория Середы города Покров Никопольского района.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что на временной остановке горит микроавтобус и рядом находятся хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 98 кв. Возгорание ликвидировано в 01:30, — сказано в сообщении пресс-службы.

Погибших и травмированных нет.

Вчера мы писали о том, что в Павлоградском районе 43-летний мужчина отравился продуктами горения.

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