На Днепропетровщине спасатели потушили горящий микроавтобус и хозяйственные постройки

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел 8 июня около полуночи на улице Григория Середы города Покров Никопольского района.
Прибывшие по вызову спасатели установили, что на временной остановке горит микроавтобус и рядом находятся хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 98 кв. Возгорание ликвидировано в 01:30, — сказано в сообщении пресс-службы.
Погибших и травмированных нет.
Вчера мы писали о том, что в Павлоградском районе 43-летний мужчина отравился продуктами горения.
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