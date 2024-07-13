На Днепропетровщине спасатели получили тело мужчины из водоема

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
13 июля в 12:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на местном пруду в поселке Межево Синельниковского района обнаружено тело человека, — говорится в сообщении спасателей.
По прибытии на место сотрудники ГСЧС достали из водоема тело мужчины с помощью резиновой лодки.
Погибший был в 4 м от берега.
Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять полицейские и судмедэксперты.
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