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На Днепропетровщине спасатели получили тело мужчины из водоема

Сегодня 17:13
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Сегодня, 13 июля, в 12 часов из водоема на Днепропетровщине достали тело мужчины.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасатели получили тело мужчины из водоема

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

13 июля в 12:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на местном пруду в поселке Межево Синельниковского района обнаружено тело человека, — говорится в сообщении спасателей.

По прибытии на место сотрудники ГСЧС достали из водоема тело мужчины с помощью резиновой лодки.

Погибший был в 4 м от берега.

Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять полицейские и судмедэксперты.

Сегодня мы писали о том, что над Днепром силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

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