На Днепропетровщине спасатели ликвидируя пожар обнаружили тело погибшей женщины

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В доме спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1942 года рождения.

Существовал риск опрокидывания огня на крышу дома.

На месте спасатели установили, что огнем охвачены комнаты жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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