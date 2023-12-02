На Днепропетровщине спасатели ликвидируя пожар обнаружили тело погибшей женщины

Горел одноэтажный жилой дом.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели установили, что огнем охвачены комнаты жилого дома.
Существовал риск опрокидывания огня на крышу дома.
В доме спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1942 года рождения.
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